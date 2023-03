The 2023 Tractor Run takes place on Sunday, 12 March 2023

Out

9:00 – Yorkshire Show ground in Harrogate

9:30 – Knaresborough

09:45 – Ferrensby

10:00 – Staveley

10:30 – Burton Leaonard

10:45 – Markington

11:00 Bishop Thornton

11:30 – Warsill

11:45 – Smelthouses

11:50 Glasshouses

12:00 Pateley Bridge

Return

14:00 – Bewerly

14:30 – Dacre

14:45 – Darley

15:00 – Birstwith

15:15 Hampswaite

15:30 Ripley Roundabout

16:00 – Knaresborough/ finish

Once again raising money for the Yorkshire Air Ambulance